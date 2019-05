Nachdem der französische Wettanbieter PMU fast nur mehr Rennen zur Vormittagszeit unterstützt, begann der Renntag im Ebreichsdorfer Racino schon um 10.40 Uhr mit einem großen Kracher, dem Hauptrennen über die Meile mit den schnellsten Pferden Österreichs: Das gewinnreichste Pferd, der 10-jährige österreichische Wallach Seyffenstein war Nichtstarter.

Nach dem Start entbrannte ein Kampf um die Führung zwischen jenem Pferd mit dem schnellsten Siegrekord, No Gelt Face (1:11,5 Minuten) mit Dominik Duda und dem ehemaligen Ö-Derbysieger Wotan Casei mit Gerhard Mayr, bei dem sich letzterer durchsetzte. Lange Zeit blieben diese beiden Pferde unbehelligt vorne. Schließlich machte Lord Brodde mit dem Championatsführenden Christoph Fischer Boden gut, aber vielleicht einen Tick zu früh. Raphael Venus mit Hubert Brandstätter junior war lange innen eingesperrt, goldrichtig tat sich im Einlauf eine Lücke auf und sein Fahrer ließ sich diese Chance nicht entgehen.

Raphael Venus blieb am coolsten und gewann

Es kam zu einem Dreikampf Wotan Casei, Lord Brodde und Raphael Venus, der 13-fache Sieger des Vorjahrs zeigte den besten Speed und gewann in tollen 1:13,8 Minuten vor Lord Brodde und Wotan Casei.

Eine tolle Zeit gab es im internationalen Amateurrennen, wo sich die 8-jährige deutsche Stute Amicellina mit ihrem Besitzer Mathias Stocker in 1:14,7 Minuten über 2.140 durchsetzen konnte. Die weiteren Sieger: Opal Venus, Nordmann, Luna Sunrise, Il Capo dei Capi, Feel the Wind, Dragon Drache und Dallas Venus. Der nächste Renntag findet am 10. Juni statt.