Ebreichsdorfer Saisonfinale mit einer ganz netten Siegerin

Es war so nett, die Ebreichsdorfer Rennsaison, aber jetzt ist sie zu Ende und es beginnt die Winterpause. Bei wunderschönem Herbstwetter konnte der AROC am 23. Oktober den letzten Renntag der Saison veranstalten, wieder mit dem bewährten Festzelt und der Möglichkeit, die Rennen ganz nahe zu verfolgen oder die Sonnenstrahlen im Freien zu genießen. Shining Star, der Zuchtrenncrack von Hubert Brandstätter, stach aus der Nennungsliste im Hauptrennen hervor und es stellte sich die Frage: Wird der Spitzenvierjährige auf seiner Heimatbahn wieder auf die Siegerstraße zurückkehren?

Erwartungsgemäß schoss How Nice S.R. mit Erich Kubes an die Spitze, Virgil Venus mit René Karlovatz machte sich auf die Verfolgung und was machte Shining Star? Zunächst war er (startnummernbedingt) in den hinteren Regionen auszumachen, aber bevor er sich in Szene setzen konnte, sprang er schon ein und wurde disqualifiziert. How Nice S.R., die achtjährige schwedische Stute aus dem Besitz von Annu Kolppanen, kam mit der Führung in den Einlauf, dort wurde sie wohl von Virgil Venus angegriffen, verteidigte aber die Führung und erreichte in guten 1:16,2 Minuten ihren sechsten Jahressieg. Dritte wurde die ehemalige Stutenderbysiegerin Suzi KP mit Wolfgang Ruth.

Brandstätter schlägt zurück

In dem anderen „Internationalen“ über 2.140 Meter sprang ebenfalls der Favorit ein, diesmal traf es Erich Kubes mit Impensable, dem vierjährigen französischen Wallach aus dem Stall Neuhof, und zwar gleich am Start. Und diesmal war genau spiegelverkehrt Hubert Brandstätter der Nutznießer. Aber einmal der Reihe nach: Im Kampf um die Spitze setzte sich Blue Solitaire mit Christoph Fischer durch, Copernikus (Mario Zanderigo) lancierte nach wenigen Galoppsprüngen einen Angriff, der ihn an die zweite Stelle brachte. Nachdem dieser fast ruckartig zurückgefallen war, kam Magic Paradis mit Hubert Brandstätter mit viel Speed auf, auch Cara Cha Petit (Carsten Milek) kämpfte um den Sieg mit, aber der Brandstätter Schützling setzte sich durch, während Blue Solitaire der dritte Platz verblieb.

Preining als bester Amateur

Der in toller Form agierende Oberösterreicher Johann Preining junior sicherte sich ganz überlegen die Amateurfahrerchallenge, indem er nicht weniger als vier von fünf Rennen gewinnen konnte. Bei den Fahrern gab es diesmal keine Mehrfacherfolge zu verzeichnen, die beiden eher seltener selbst fahrenden Trainer Peter Schwarzlmüller und Sascha Fischer konnten Trainer-Doppelerfolge verzeichnen. Jetzt ist einmal Winterpause, aber der AROC ist nicht untätig und das Team um Vizepräsidentin Andrea Pinner arbeitet schon an den Planungen für die Saison 2023.

Ergebnisse

1. Rennen: Mc Donald Venus mit Johann Preining jun. in 1.19,3 vor Grace Attack Venus und Vivien Venus

2. Rennen: Enable mit Johann Lichtenwörther in 1.17,9 vor Lucky Luciano und Rubino

3. Rennen: One Hell of a Ride mit Georg Gruber in 1.16,3 vor Troja und Makemehappy

4. Rennen: How Nice S.R. mit Erich Kubes in 1.16,2 vor Virgil Venus und Suzi KP

5. Rennen: Magic Paradis mit Hubert Brandstätter in 1.17,7 vor Cara Cha Petit und Blue Solitaire

6. Rennen: Zelistrohilla mit Christian Mayr in 1.17,0 vor Delta Venus und Scarlet Lavie

7. Rennen: Donate Victory mit Wolfgang Ruth in 1.17,8 vor Please tell Rosie und Giovanni Venus