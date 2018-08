Mit einem Tagessieg und der maximalen Punktausbeute in der MX2-Klasse reiste Roland Edelbacher vom Rennwochenende aus Mehrnbach ab. „Es sind noch einige Rennen, aber die Richtung stimmt“, ist sich der Schwechatbacher bewusst, dass er dem 3. österreichischen Meistertitel wieder einen Schritt näher kam. Mit 320 Punkten reist Edelbacher als Gesamtführender am 2. September nach Seitenstetten. Auch in der „Königsklasse“, der MX Open, läuft es für den KTM-Testfahrer. In Mehrnbach erreichte der 19-Jährige den 7. Tagesrang, in der Gesamtwertung der MX Open liegt Edelbacher auf Platz drei, dicht hinter dem zweiten Rang. „Ich will weiter nach vorne.“