Ein Diamant stahlt wieder hell

Anlässlich des ersten Renntages der neuen Saison im Ebreichspark stand den Besuchern wieder das im letzten Herbst so erfolgreiche Festzelt (mit der bewährten Gastronomie von Dagmar Spörker und ihrem Team) zur Verfügung. Dazu kam noch eine Freifläche auf der Galopper-Grasbahn, die mit Tischen und Liegestühlen genutzt wurde. Bei warmem Frühlingswetter erinnerte die Stimmung etwas an die Picknicks auf englischen Rennbahnen. Außerdem gab es wieder „Traben so nah wie noch nie“, denn die Zuschauer konnten bis zur Traber-Sandbahn vorgehen und dort den vierbeinigen Sportlern aus nächster Nähe zusehen. Auch die Siegerehrungen fanden unmittelbar vor dem Festzelt auf der Grasbahn statt.

Abschied für Orange Venus

Der sportlich am höchsten stehende Bewerb war ein Rennen „Frei für alle“ über die Sprintdistanz von 1.640 Meter. Die zuletzt in der Krieau in tollen 1:13,6 Minuten siegreiche, ehemalige Zuchtrennsiegerin Orange Venus feierte zehnjährig ihre Abschiedsrennen, nachdem sie jahrelang immer wieder gegen die besten ausländischen Pferde erfolgreich war. Aber es kam dann ganz anders: Zunächst nahm Mario Zanderigo mit Golden Girl D.T. die Spitze, wurde aber bald von dem angreifenden Lord Brodde mit Christoph Fischer abgelöst. Vor Start-und-Ziel startete der ehemalige Derbysieger Diamant Venus außen einen Angriff, kam aber zunächst nicht vorbei. Erst im Einlauf setzte sich der Schützling von Trainer Wolfgang Ruth durch, an die dritte Stelle kam Undigious Diamant mit Harald Sykora, von dem sich manche noch mehr erwartet hätten. Orange Venus blieb leider nach einer kurzen Galoppade am Start aus, der Besitzer spendete passend zu ihrem Namen Orangen für das Publikum.

Zwölf „Internationale“ ritterten in einem Amateurbewerb über 2.140 Meter um den Sieg: Mit mächtigem Antritt sicherte sich How Nice S.R. mit Johann Preining junior (der Österreich auch bei der anstehenden Amateurfahrer-Europameisterschaft vertreten wird) sofort die Spitze. Das war schon „die halbe Miete“ für den Sieg, denn weder die frühere Seriensiegerin Tirana mit Josef Maier noch der im Einlauf mit Riesenschritten näher kommende Xaver Venus (René Karlovatz) konnten der Stute den Sieg streitig machen.

Sir Bourbon siegt auf den letzten Metern

Ein weiteres Rennen für Pferde aller Länder über 1.640 Meter sah zunächst Gerhard Mayr mit Patron Viking an der Spitze, bis die Favoritin Blue Solitaire (Christoph Fischer) angriff und den Großteil des Rennen das Feld kontrollierte. Im Einlauf kam dann Sir Bourbon (Harald Sykora) toll auf und siegte mit Topspeed, auch Bezaubernde Jeannie mit Erich Kubes „flog“ auf den dritten Platz.

Bei den Fahrern war diesmal kein Double zu verzeichnen, bei den Trainern siegten mit Sascha Fischer und Peter Schwarzlmüller zwei Aktive, die seltener selbst im Sulky zu sehen sind. Lokalmatador Hubert Brandstätter feierte früher als erwartet ein Comeback im Rennsulky, das er auch siegreich gestalten konnte. Nach längerer Zeit konnte auch Trainer Johan Bujis sich mit Pinocchi O wider einmal auf die Siegerparade begeben. Nächster Renntag ist schon diesen Sonntag - 3. April, 15 Uhr.

Ergebnisse

1.Rennen: Toni mit Karl Kneusel in 1.19,1 vor Sulley und Floor Charisma

2.Rennen: Volare Face mit Mario Zanderigo in 1.18,6 vor Bold Eagle San und Power Classic

3.Rennen: Chayenne mit Hubert Brandstätter in 1.18,3 vor Memory G und Baltimore Beach

4.Rennen: Dominator Venus mit Thomas Royer in 1.18,2 vor Atalanta und Santiago Diamond

5.Rennen: Henri de Pari (PF) mit Erich Kubes in 1.18,9 vor Lewis Kronos und Maestro Venus

6.Rennen: Pinocchi O mit Johan Bujis in 1.19,0 vor Sherlock und Grace Attack Venus

7.Rennen: How Nice S.R. mit Johann Preining jun. in 1.6,7 vor Xaver Venus und Tirana

8.Rennen: Sir Bourbon mit Harald Sykora in 1.16,5 vor Blue Solitaire und Bezaubernde Jeannie

9.Rennen: Diamant Venus mit Wolfgang Ruth in 1.14,3 vor Lord Brodde(S) und Unidgious Diamant

10.Rennen: My Kronos Venus mit Josef Gruber jun. in 1.17,0 vor Quality Control und Super Celebration RZ