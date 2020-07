Bei skandinavischen Sommertemperaturen hatte man fast den Eindruck, Corona mit all den damit einhergehenden Beschränkungen hat es nicht gegeben. „Traben Hautnah“, an der Barriere, aber mit Sicherheitsabstand zu einander, hat wieder zahlreiche Besucher angezogen. Die vier Gastronomielokale, sowie ein Spitzenweinstand von Christian Steiner waren sehr gut frequentiert und die Stimmung ausgezeichnet. Sportlich stand eine interessante Tageskarte mit hervorragenden Pferden in zehn Rennen am Programm.

Mon Cherrie setzt Rennen die Kirsche auf

Das Hauptrennen war ganz am Schluss platziert. Zehn Klassetraber traten in einem Bänderstartrennen über die Steherdistanz von 2. 600 Meter gegeneinander an. Gleich nach dem Einfahren setzte sich No Gelt Face mit Erlaubnisfahrer Dominik Duda an die Spitze und legte einen Respektabstand zwischen sich und den pönalisierten Verfolgern, darunter Mitfavorit Muscle Boy As mit dem Championatsführenden Gerhard Mayr an letzter Stelle. Die andere Mitfavoritin, Mon Cherrie Venus mit Gregor Krenmayr war gleich gut platziert und erschien bald an zweiter Stelle. Eine Runde vor Schluss schritt Krenmayr mit seiner fünfjährigen österreichischen Stute zum Angriff und übernahm auch gleich die Führung, während Muscle Boy As einsprang. Im Schlussbogen schien der Außenseiter Dominator Venus mit Mario Zanderigo gefährlich zu werden, aber Gregor Krenmayr konnte seiner „Kirsche“ noch zusätzliche Reserven entlocken. Auch Mentor Venus mit Johann Lichtenwörther kämpfte um den Sieg mit, wurde schlussendlich Dritter.

Casino Maro überrascht in Rennen fünf

Ebenfalls sehr gewinnreiche Teilnehmer waren im fünften Rennen für französisch gezogene Pferde über 2. 100 Meter aus drei Bändern ab Ablauf: Zunächst nahm Abetka TF mit Josef Schneiberg die Führung, während der mit Nummer eins gestartete Außenseiter Casino Maro ruhig auf die Beine gebracht wurde. Auf der Gegenseite lancierte „Catchdriver“ Martin Red mir Casino Maro einen erfolgreichen Angriff, auch Furienza mit Mario Zanderigo griff an, von den Zulagenpferden machte Bonheur du Vivier mit Hubert Brandstätter deutlich Boden gut, während der höchstpönalisierte Brador mit Gerhard Mayr doch zu weit weg war. Dank des fahrerischen Könnens von Martin Redl siegte mit Casino Maro das gewinnärmste Pferd, das auch den langsamsten Lebensrekord hatte.

Disqualifikation mit dem Sieg vor Augen

Im ersten Amateurrennen wurde der Sieger Top Star Venus mit Günther Gruber von der Rennleitung wegen Galoppierens 100 Meter vor dem Ziel disqualifiziert, so „erbte“ Stefan Pröglhöf mit Dottore den Sieg. Von den Aktiven gelang sowohl Gerhard Mayr als Gregor Krenmayr ein Fahrerdouble, Christoph Fischer war als verantwortlicher Trainer sogar dreimal erfolgreich.

Die Badener Sommerrennbahn macht jetzt eine Woche Pause, nächster Renntag ist am 26. Juli (mit dem 32. Österreichischen Stutenderby).

Ergebnisse

1. Rennen: Diamant Venus mit Wolfgang Ruth in 1:15,7 Minuten vor Folies Bergère und Eagle’s Flight

2. Rennen: Viva Venus mit Hubert Brandstätter in 1.16,2 vor Sherlock und Kurt Cobain

3. Rennen: Dottore mit Stefan Pröglhöf in 1.19,7 vor Fiesta Venus und Rebell Venus

4. Rennen: Voldemort Venus mit Gregor Krenmayr in 1.18,0 vor Divine Design und Luna Sunrise

5. Rennen: Casino Maro mit Martin Redl in 1.19,7 vor Furienza und Bonheur du Vivier

6. Rennen: Matrix Venus mit Christoph Fischer in 1.16,5 vor Malibu Venus und Pure Dream Venus

7. Rennen: Good Fellow(TF) mit Gerhard Mayr in 1.19,1 vor Valentina O und Spectra

8. Rennen: Bitter Lemon mit Nadja Reisenbauer in 1.17,7 vor Eagle Greenwood und Monas Number One

9. Rennen: Power BMG mit Gerhard Mayr in 1.17,2 vor Opal Venus und Cath me if you can

10. Rennen: Mon Cherrie Venus mit Gregor Krenmayr in 1.16,5 vor Dominator Venus und Mentor Venus