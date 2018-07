Der 4. Juli 1998 war ein besonderer Tag in der Karriere des Extremsportlers Rolf Majcen. Da bestritt er nämlich seinen ersten Treppenlauf. Das 20-jährige Jubiläum beging Majcen natürlich laufend, und zwar für die gute Sache. Er erklomm am Mittwoch sechs Wolkenkratzer und 5.000 Stufen für „Licht ins Dunkel“.

Der Start erfolgte in 170 Meter am Donauturm, danach ging es mit dem Lift bergab. „Symbolisch für einen plötzlichen Schicksalsschlag“, erklärt Majcen. Durch den Donaupark, der Hoffnung in schweren Stunden darstellen sollte, ging es auf den 220 Meter hohen DC-Tower: „Als Zeichen, um sich aus dem Tief zurück zu kämpfen“, gibt Majcen Auskunft. Der DC Tower war gleichzeitig das 100. Gebäude, das er in seiner Karriere bezwang.

Weiter ging es zum IZD-Tower und zum Donauturm. Anschließend lief Majcen die drei Wolkenkratzer nochmals rauf und runter. Nach 81 Minuten war Majcens Mission für „Licht ins Dunkel“ beendet: „Ich habe mein Bestes gegeben, bin glücklich, dass ich das gemacht habe! Man kann noch spenden. Bitte helft“, peilt Majcen eine fünfstellige Spendensumme an. Die Hälfte hat er bereits eingespielt.

Nähere Infos zu der Aktion gibt es unter lichtinsdunkel.orf.at/?story=4455