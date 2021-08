Bei angenehmem Rennbahnwetter (trotz einiger drohender Regenwolken) herrschte Massenbesuch im Ebreichspark – wie meistens, wenn es Galopprennen gibt - und wurde auch eifrig gewettet: Schließlich war auch ein tolles Programm angesagt: Das 153. Österreichische Galopper-Derby, das AROC-Derby der dreijährigen Traber und eine Präsentation der DTM mit Spitzenfahrer Lucas Auer (die nächstes Wochenende in Spielberg die nächsten Läufe hat).

Royal Word hat das Sagen

Sieben Vollblüter aus verschiedenen Ländern der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie kämpften um die 20.000 Euro-Dotation der wohl ältesten Sportveranstaltung Österreichs, wobei der Derby-Dritte aus Tschechien, Royal Word, der auch optisch sehr beeindruckte, favorisiert wurde. Nach dem „Boxen-Auf“ nahm Royal Word (Jiri Palik) mangels eines Pacemakers gleich die Spitze und machte sich sein eigenes Tempo, erste Verfolger waren die Stute Solemeena (Petr Foret) und der Sieger des Slowakischen Derby, Rabbit Red Jazz mit Jaroslav Linek, da sein ursprünglich vorgesehener Jockey Tomas Lukasek durch einen Magen-Darm-Virus verhindert war. Als es dann in die Entscheidung ging, setzte sich Royal Word, der aus Gruppe I-Rennen in Frankreich kam, dort aber nicht reüssieren konnte, sofort ab und zu einem Triumphzug an. Rabbit Red Jazz wurde mit einem guten Finish noch Zweiter vor er ebenfalls im Finish gut aufkommenden Dakota (Daniel Vynalek), die Solemeena noch überlief. Es siegte das „königliche Wort“ des aus Russland stammenden Großbesitzers Valentin Bukhtoyarov, der in Nordböhmen von dem ebenfalls aus Russland stammenden Senior-Trainer Arslangirej Savujev trainiert wird. Auch für den 47-jährigen, lange erfolgreich in Deutschland reitenden tschechischen Jockey Jiri Palik ist ein Derby-Sieg nichts Alltägliches, er konnte sich noch über einen zweiten Sieg mit Sadaar, der aus dem Slowakischen Derby kam, freuen. Der in Österreich gezogene Eiskönig (Miladin Stanarevic) holte sich als Fünfter die letzte Platzprämie.

AROC-Derby an Shining Star

Nach der Dopingsperre des Vorausfavoriten Charmy Charly AS war das AROC-Derby der Dreijährigen wieder offen: Zunächst nahm Manfred Strebel mit Miracle die Spitze, wurde aber schon bald von dem hochtalentierten, aber nicht sehr trabsicheren Shining Star (Hubert Brandstätter) angegriffen, der sich auch gleich des Kommandos bemächtigte. Melody’s Best Way (Gerhard Mayr) lancierte außen einen gefährlich wirkenden Angriff, kam aber nicht vorbei. Die lange Zeit an dritter Stelle trabende Joana (Christoph Schwarz) sprang im Einlauf ein und Miracle sicherte sich den dritten Platz. Diesmal konnte der im Besitz von AROC-Präsident Reinhard Westermayr und seiner Frau Tatjana stehende Shining Star sein starkes Laufvermögen ausspielen und überstrahlte alle.

Herzschlagfinale bei "Frei für alle"

Kurz vor Schluss gab es noch ein hochinteressantes Rennen „Frei für alle“, bei dem der Derbysieger Heck M Eck (Christoph Schwarz) gegen sieben ältere Spitzentraber aller Länder antrat. Nach einem Fehlstart war zunächst Cashback Pellini mit Gerhard Mayr an der Spitze auszunehmen, wurde aber bald von Dragon Darche (Manfred Strebel) abgelöst. Nach einer Runde griff außen die zweimal in Baden siegreiche Orange Venus (Ari Kaarlenkaski) an, konnte aber die Führung nicht erreichen. Im Einlauf war dann wieder Gerhard Mayr mit seinem Cashback Pellini zur Stelle und lieferte sich mit dem ebenfalls spurtstarken Uranosky Etoile (Wolfang Ruth) ein spannendes Duell, das an den Mayr-Crack ging. Manfred Strebel wurde mit seinem Pferd wie im AROC-Derby (und einem weiteren Rennen) Dritter. Der Derbysieger Heck M Eck blieb völlig blass, aber der Sprung von den Jahrgangsrennen in die beste internationale Klasse ist oft nicht leicht.

Dreifachsieg der Geisler-Pferde

Beim einleitenden Amateurreiten konnten die Pferde des Freudenauer Trainer Markus Geisler die Plätze eins bis drei belegen, es siegte Sabina Mokrosova mit Jeck Yeah vor Hana Jurankova mit Music is Her Name und der jungen Ines Löwe mit Waldgörl. Der letztjährige Derby-Zweite Arktis gestaltete seine Saisonpremiere mit Jaroslav Linek gleich siegreich. Bei den Trabern verzeichneten Gerhard Mayr (überlegener Führender im Championat) und Hubert Brandstätter (Zweiter), Letzterer auf seiner Heimatbahn, jeweils zwei volle Erfolge, Mayr jeweils mit seiner Liebslingsstartnummer 7. Im Ebreichspark sind erst für 31. Oktober wieder (Trab)rennen geplant, jetzt geht es in das Badener Saisonfinale: Der drittletzte Renntag findet am Mittwoch (ab 16.30 Uhr statt, mehr dazu in der Printausgabe der NÖN Baden).