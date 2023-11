Traiskirchner Bulls wollen ins Play-off

In der Premierensaison haben die Traiskirchen Bulls die Play-offs der Eishockey-Landesliga noch knapp verpasst. In der Saison 2023/24 soll es mit den Top-Vier klappen. Dafür überließen die Traiskirchner nichts dem Zufall, bereiteten sich akribisch für die Saison vor. „Wir haben im Sommer die Eiszeiten in der Brucker Halle genutzt und waren auf Trainingslager in Ferlach. Anders, als zuletzt, wo wir immer ganz frisch und ohne große Vorbereitung in die Saison gegangen sind“, berichtet Obmann-Stv. Christoph Lehenbauer aus der Off-Season.

Nicht nur die Vorbereitung war besser, auch der Kader ist besser. Mit Adrian Stockinger, Mario Amon, Moritz und Maximilian Gamperl gibt es Neuzugänge, die „allesamt schon weiter oben gespielt haben. Das sind richtig gelernte Eishockey-Spieler, die uns auf alle Fälle weiterbringen.“ Langzeitverletzte kommen ebenfalls retour. Die Bulls können aus dem Vollen schöpfen.Amstetten bleibt

der große GejagteDer Titelfavorit sei der Titelverteidiger aus Amstetten. Mit der zweiten Reihe, den Teams aus Ternitz und Mödling, sieht Lehenbauer seine Traiskirchner mittlerweile auf Augenhöhe. „Wir waren schon letztes Jahr nicht so weit weg, obwohl wir bei weitem nicht in Besetzung gespielt haben. In Mödling waren sogar nur mit zehn Spielern. Wenn die Top-15 am Eis stehen, schaut das glaube ich anders aus. Ich glaube, dass wir heuer eine gute Rolle spielen werden. Es wird jedenfalls eine spannende Saison“, meint Lehenbauer. Im ersten Heimspiel der Saison (Samstag, 20 Uhr, peilen die Bulls gegen Tulln jedenfalls einen Sieg an.