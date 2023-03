Traiskirchner Bullen sind angriffslustig

Werbung

Die Traiskirchner Eishockey-Bullen stießen sich in ihrer ersten Landesliga-Saison die Hörner ab. Zunächst musste der Neuling anerkennen, dass die Konkurrenz stärker, oder zumindest erfahrener und cleverer agierte. „Wir waren um nichts schlechter als die anderen“, erinnert sich Bulls-Obmann Christoph Lehenbauer, der trotzdem zur Saisonhalbzeit eine 1:6-Bilanz zu verdauen hatte. In der Rückrunde zeigte Traiskirchen sein wahres Gesicht, schoss etwa Tulln mit 10:1 ab. Traiskirchen kletterte die Tabelle bis auf den fünften Platz nach oben. Die Lernkurve stimmte. „Das ist ein schöner Erfolg für uns. Wir haben gute Vereine geschlagen“, resümiert Lehenbauer am Ende zufriedenen über die Premierensaison.

Verstärkungen stehen ante portas

Für 2023/24 will Traiskirchen unter die ersten Drei. Die Bulls basteln dafür an dem ein oder anderen Transfer. „Wir haben gesehen, welches Potenzial in uns drinsteckt. Wir können auch mit den oberen Mannschaften, wie Ternitz oder Mödling mitspielen. Ich glaube, in den nächsten Jahren ist im Eishockey in Traiskirchen einiges möglich.“