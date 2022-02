Der silberne Albert

Albert Dorner, Shorttrack-Vizelandesmeister vom ASKÖ Skate Traiskirchen überzeugte bei den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Innsbruck erneut: Der junge Eisflitzer belegt sowohl im Vierkampf, wie auch im Massenstart der Klasse Junioren E hinter Imre Mihaly-Bison (ERC Wien) den zweiten Platz.

„Albert ist ein großes Talent, hat sich in den vergangenen Wochenenden sehr weiterentwickelt und die Herausforderung der olympischen 400 Meter-Bahn sehr gut gemeistert“, freut sich dessen Trainerin Christine Tremmel.

Unsere Nachwuchstalente haben in Innsbruck ordentlich aufgezeigt. Das haben auch die Vertreter des Österreichischen Eisschnelllaufverbandes mitbekommen und sogar in Aussicht gestellt, dass einige unserer Talente künftig an Trainingslagern des Nachwuchsnationalteams eingeladen werden. Das wäre für uns ein großer nächster Schritt“, meint SkateNÖ-Präsident Thomas Nemeth.