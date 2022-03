Erfolgreiches Wochenende für Black Jacks

NÖ Cup: Tulln - Baden Black Jacks 63:85

Da im NÖ-Cup besser platzierte Teams mit einem Rückstand starten müssen, begann das Spiel für die Badener Landesligamannschaft bei einem Spielstand von 18:0 für Tulln. Die Badener kannten die motivierte Mannschaft von Tulln schon aus einem Heimspiel und wussten, dass sie voll konzentriert agieren mussten, um mit einem Sieg nachhause zu bringen.

Die Mannschaft hatte sich in der letzten Trainingseinheit vor dem Spiel gut auf die Zonen-Defense der Gegner vorbereitet und konnte ihren Spielplan von der ersten Minute an gut umsetzen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung war der Sieg nie in ernsthafter Gefahr. Damit konnten sich die Badener für das Final Four qualifizieren, bei dem sich die Mannschaft um Coach Florian Duck bestmöglich präsentieren will.

Scorer Baden: Graf 20, P. Ganneshofer 18, Stadelmann 11, Piech 11, Kertesz 9, Diesner 8, Gaster 4, A. Scheikl 2, Scheikl 2.

U10: Tulln - Baden Black Jacks 14:44

Nach den coronabedingt stark eingeschränkten Meisterschaften der letzten Zeit war die Aufregung vor dem ersten U10-Match sehr groß, umso mehr, als es für zehn der zwölf Badener Spielerinnen und Spieler (je sechs Mädchen und Buben) das allererste Meisterschaftsspiel war. Gleich im ersten Viertel konnte Baden auf 10:0 davonziehen und zeigen, dass sie gegen den körperlich stärkeren Gegner eine Chance haben.

Nach einigen schönen individuellen Aktionen von Moritz Scheikl besonders in der Anfangsphase konnte man auch die tolle Zusammenarbeit der neuen Spieler und Spielerinnen bewundern. In der Verteidigung konnte man viele Steals holen. Dadurch ergaben sich gute Wurfmöglichkeiten, die oft sehr schön verwertet wurden.

Baden: Scheikl 12, G. Malzer 10, R. Malzer 8, Osmani 6, Galstian 4, Shaked 2, Zauner 2, Federsel-Schober, Hauser, Jehser, Kendik, Pósfai.