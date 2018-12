Eine – im Zuge der ersten „Austrian Fight Night“ – bis zum letzten Platz gefüllte Austrian MMA Academy, ließ Veranstalter Christian Draxler sogleich von mehr träumen.

Der „große Traum“ lag nur unweit von der eigenen Heimstätte – und zwar zwei Straßen weiter in der Geymüllerstraße. Dort findet nun am Samstag (29. Dezember) in der Vöslauer Thermenhalle die 2. Auflage der Fight Night statt. Das Programm ähnelt dem der ersten „Runde“: Zwölf Kampfpaarungen – Amateure wie auch Profis messen sich im Boxen, Thaiboxen und Mixed Martial Arts (MMA) – stehen an der Tagesordnung. Gekämpft wird wieder im runden „Cage“ – allerdings natürlich vor wesentlich mehr Zusehern. „Das wird das bisher größte Kampfsportevent in der Region, so etwas hat es noch nicht gegeben“, ist Draxler voller Vorfreude.

Der Organisator und MMA Academy „Chef“ ist aber nicht nur als Veranstalter, sondern auch als Kämpfer gefordert. Draxler – er sicherte sich erst Ende November den Night of Warriors Pokal in der Wiener Neustädter Arena Nova – tritt im Main Event (MMA -77 Kg) gegen den Serben Daniel Arandjelovic an. Draxler zeigt sich selbstbewusst, meint mit einem Augenzwinkern: „Ich mache wieder in der ersten Runde Schluss, habe ja keine Zeit.“ Schon bei der Night of Warriors in Wiener Neustadt gewann Draxler seinen Kampf gegen Mirko Jovanovic nach nur 30 Sekunden. Im Co-Main-Event tritt Wilhelm Ott – ebenfalls von der Vöslauer Austrian MMA Academy – gegen Michael Merkulov (MMA -80 Kg) an.