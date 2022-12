Gala der Traiskirchen Lions zum Jahresausklang

Werbung

Die Niederlage in der ersten Runde lag Traiskirchen immer noch im Magen. Im heimischen Lions Dome rückten die Lions das Kräfteverhältnis gegen Fürstenfeld zurecht. Die Löwen sorgten schon in der ersten Hälfte für die Entscheidung, ballerten den Panthers insgesamt 97 Punkte in den Korb. Überragend war Center Ilja Gromovs. Der Lette sicherte sich 19 Rebounds. Nur der St. Pöltner Chris Ferguson pflückte in dieser Saison mehr Abpraller (20). Mit dem Sieg distanzieren die Traiskirchner vorerst auch die letzten drei Teams der Tabelle (Fürstenfeld, Eisenstadt, Timberwolves).

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Im letzten Spiel 2022 haben wir exzellent gespielt und ich gratuliere meinen Spielern. Unsere Fans waren wieder der 6. Mann und ich wünsche allen Personen im Verein einen guten Rutsch ins Neue Jahr.“

Fabricio Vay, Spieler Lions: „Ich bin stolz auf unser Team. Wir haben heute sehr gut gespielt und vielen Dank auch an unsere Fans. Es war ein guter Tag für uns.“

Pit Stahl, Coach Panthers: „Verdienter Sieg der Traiskirchner, die die stärkste Mannschaft haben, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wir haben Ende der ersten Halbzeit das Spiel verloren.“

Fynn Schott, Spieler Panthers: „Wir haben anfangs nicht mit ihrer Geschwindigkeit mithalten können und haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren.“

Beste Werfer: Banic 19, Taylor 16, Gromovs 15 (19 Rebs) bzw. Blatancic 16, Butz 13, Wolf 11