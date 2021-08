Galopperderby mit viel Nostalgie.

Am Sonntag, elf Tage nach dem Geburtstag von Kaiser Franz Joseph I., findet das bereits 153. Österreichische Galopperderby im Ebreichspark (ehemals Magna Racino) statt. Der Renntag beginnt um 12 Uhr. Das Derby ist für 16.30 Uhr terminisiert. Diese wohl älteste Sportveranstaltung Österreichs hat ihre Wurzeln weit zurück in der Monarchie und kann angesichts der Starter aus der Tschechien, der Slowakei und Ungarn als Nostalgie-Derby bezeichnet werden.

Zwei Favoriten mit großer Konkurrenz

Sieben hochklassige Vollblüter, fünf Hengste und zwei Stuten, werden um die Siegprämie von 20.000 Euro kämpfen. Auch ein Derbysieger ist am Start, nämlich Rabbit Red Jazz, der mit dem gleichen Reiter, Tomas Lukasek, bereits das Slowakische Derby für sich entscheiden konnte. Noch höher ist aber vielleicht der Tschechische Derbydritte Royal World (Jiri Palik) einzuschätzen, der in Spitzenrennen in Frankreich gelaufen ist und Rabbit Red Jazz im Tschechischen Derby besiegen konnte. Auch die beiden tschechischen Stuten Solemeena und Dakota können sich Chancen ausrechnen. Wenn auch kein in Österreich trainiertes Pferd im Derby dabei ist, startet mit Eiskönig (Miladin Stanarevic) ein in Österreich, sogar in Ebreichsdorf gezüchteter Hengst, der vor allem in Serbien erfolgreich gelaufen ist.

Vorjahressieger Bolthorn kehrt zurück

Im Rahmenprogramm gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit der Derbyzweiten des Vorjahrs, Arktisz (Jaroslav Linek) und dem vorjährigen Sieger Bolthorn (Zdenko Smida). Ein Fliegerrennen wird unter der Patronanz des Jockey Club für Österreich gelaufen. In dem vom Österreichischen Amateureiterverein (ÖARV) organisierten Rennen für Hobbyreiter sticht insbesondere, die in Deutschland gut gelaufene, Music is Her Name mit der erfolgreichsten Österreichischen Amateurreiterin der letzten Jahre, Hana Jurankova, hervor.

Charmy Charly geht auf Traber-Sieg los

Höhepunkt der Trabrennen ist das AROC-Derby der Dreijährigen (ehemals Frank Stronach-Derby), das einen ganz klaren Favoriten hat, nämlich den Sieger des Karl Bürger-Gedenkrennens und des Badener Zuchtpreises Charmy Charly AS. Der Wallach wird in Italien von Holger Ehlert trainiert und wurde bisher immer von Roberto Vecchione pilotiert. Zuletzt kam Miracle mit seiner Besitzer Manfred Strebel ihm noch am nächsten.

Der Renntag

12 Uhr: Qualifikation

12.30 Uhr: Georg Stärk-Gedenkrennen

12.55 Uhr: AROC-Derby der Minitraber

13.15 Uhr: Sano Vet Ehrenpreis

13.45 Uhr: DT-Müller Trophy

14.10 Uhr: Großer Preis von Ankerbrot

14.35 Uhr: AROC-Derby der Dreijährigen

15 Uhr: Großer Preis des Jockey Club

15.25 Uhr: Pavo Pokal

16 Uhr: DTM-Tropyh

16.30 Uhr: Galopper-Derby

17.05 Uhr: Auf zur DTM nach Spielberg

17.35 Uhr: Trophy-Start zur Finisherwette

18.05 Uhr: Glaub an deinen Glückstag-Rennen

18.30 Uhr: Toto Torwette-Trophy