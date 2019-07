Der AK Traiskirchen trumpfte bei der ASKÖ Bundesmeisterschaft in Salzburg auf. Mit einer Zweikampfleistung von 99 Kilo holte Vereinsobfrau Karin Bohusch Gold in der Allgemeinen Klasse, in der Masters-Klasse 6 und nach Meltzer-Punkten. Bettina Pretterklieber gewann mit 92 Kilo Bronze in der Gesamtwertung und den Titel in der Masters 2-Klasse. In der U23 sicherte sich Sophie Schimbach ebenso Silber, wie Carina Bauer in der Masters 0-Kategorie.

Bei den den Herren gab es in der Allgemeinen Klasse einen Traiskirchner Dreifachsieg: Hannes Unger (232 Kilo) setzte sich vor Pavol Orth (215 Kilo) und Mario Suchard (165 Kilo) durch. Unger gewann Gold in seiner Altersklasse und Silber nach Sinclair-Punkten. Orth gewann Gold in seiner Altersklasse und Silber nach Sinclair- und Meltzer-Punkten. Suchard siegte in der Masters 3. Thomas Posch rundete mit Silber in der Masters 3-Klasse das AK-Ergebnis ab.