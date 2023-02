Werbung

Bettina Pretterklieber holte mit 63 Kilo im Stoßen und 110 Kilo Zweikampf zwei persönliche Rekorde. In der Allgemeinen Klasse gewann Pretterklieber Silber, in ihrer Altersklasse gab es Gold. Bernhard Papes eroberte ebenfalls Gold in seiner Altersklasse und Silber in der Allgemeinen Klasse. Legionäre Pavol Orth rundete das Ergebnis mit Silber in der Allgemeinen Klasse ab.