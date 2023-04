BAC als Medaillenbank bei der Bezirksmeisterschaft

Werbung

Nach dreijähriger Corona-Pause gab es wieder eine Bezirksmeisterschaft. Der Badener AC schickte sechs Sportler ins Rennen und alle sechs holten Medaillen. Thomas Schricker feierte sein Debüt in der Klasse M-73 kg und zeigte sehr gute 70 kg im Reißen und 78 kg im Stoßen und sicherte sich so den dritten Platz in seiner Klasse. Der erst 17-jährige Paul Majer zeigte mit 95 kg im Reißen und 115 kg im Stoßen eine tolle Leistung und wurde somit in der Klasse M-81 kg Bezirksmeister. FriedrichSchieber ging in der Klasse M-96 an den Start. Er sicherte sich mit 90 kg im Reißen und 110 kg im Stoßen den zweiten Platz in seiner Klasse.

Thomas Motsch startete in der Klasse M-102 kg und konnte 70 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen. Diese Leistung brachte ihm einen zweiten Platz in seiner Klasse ein. Bei den Damen ging die Medaillenserie weiter. Hier gingen folgende Athletinnen an den Start: Petra Weinknecht startete in der Klasse W-71 kg und erlangte mit 48 kg im Reißen und 59 kg im Stoßen den dritten Platz in ihrer Klasse. Sandra Kraus ging zum ersten Mal an den Start und zeigte 46 kg im Reißen und 60 kg im Stoßen.