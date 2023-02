Baden: BAC stemmt Gold

Werbung

Stolz war das BAC-Oberhaupt auch auf seine beiden Nachwuchstalente Erik Görner und Paul Majer. Foto: BAC

Die Landesmeisterschaft in St. Pölten wurde für die Gewichtheber des Badener AC zu einer Erfolgsgeschichte. Nachwuchshoffnung Erik Görner holte Gold in der Allgemeinen Klasse (-61 Kilo) und in der U15. Obmann Roland Trnka gewann in der Klasse über 109 Kilo und in der Altersklasse 4.

Gleich drei Goldene staubte Stefanie Waldkircher ab. Sie wurde Tagesbeste in der Klasse Masters 1-3, Landesmeisterin bei den Masters 1, sowie Landesmeisterin in der Allgemeinen Klasse (-81 Kilo). Astrid Haider stand in der Allgemeinen Klasse (-87 Kilo) am obersten Stockerl. Paul Majer gewann in der U17. In der Allgemeinen Klasse (-95 Kilo) holte er Silber. Platz zwei gab es auch für Fritz Schieber in der Klasse bis 102 Kilo. In der Vereinswertung kamen die Badener ebenfalls auf Rang zwei.