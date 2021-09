Am Samstag fanden in Ranshofen die österreichischen Meisterschaften der Schülerklassen U9-U13 statt. Der Badener AC war mit drei Athleten vertreten. Diese Meisterschaften werden im athletischen Mehrkampf ausgetragen. Das heißt das zum Gewichtheben noch ein 30 Meter-Sprint, Stand-Dreisprung und Kugelstoßen dazukommen. Den Anfang machte der jüngste BAC-Stemmer Lias Kornfeld, gerade mal acht Jahre alt. Er konnte im Gewichtheben den vierten Rang erreichen. Mit einer guten Leichtathletik kam er insgesamt auf 283,88 Mehrkampfpunkte. Das bedeutete die Bronzemedaille.

Görner gewinnt Silber

In der U11 folgte Roger Rous, der im Gewichtheben in einer starken Gruppe den sechsten Platz erreichte. Nach der Leichtathletik gab es eine Gesamtwertung von 300,06 Punkten. Das bedeutete Platz sieben. In der U13 folgte dann der routinierteste Youngster Erik Görner, der im Gewichtheben den zweiten Platz holte. In der Leichtathletik konnte er diesen erfolgreich verteidigen. 417,02 Mehrkampfpunkten bedeuteten den zweiten Gesamtrang und den Titel Österreichische Vizemeister der Klasse U13. Die BAC-Burschen erzielten im Gewichtheben alle Bestleistungen und brennen nun schon auf Ihren nächsten Einsatz bei der NÖ-Landesmeisterschaft am 3. Oktober in Baden.