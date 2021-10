Badener siegen im Zeichen der Goldenen Rose

369,41 Punkte zaubern BAC-Youngster Lias Kornfeld ein Lächeln ins Gesicht. Bei der Goldenen Rose der Stadt Tulln landete der U9-Crack damit an der zweiten Stelle, war zeitgleich bester Niederösterreicher und Sieger der vierten Runde im NÖ-Schülercup. Damit triumphiert er auch in der Gesamtwertung der Cup-Serie. "Lias überzeugte mit konsequent guten Leistungen über das Jahr hindurch", gratuliert Roland Trnka, Obmann der BAC-Gewichtheber.

Die Schwächen ausmerzen

In der Gruppe 2 startete Roger Rous. Der U11-Teilnehmer ist beim Gewichtheben schon richtig stark, hat aber noch Defizit beim Leichtahtleik-Part - der Schüler-Cup ist nämlich ein athletischer Mehrkampf, eine Kombination als Stemmen und Leichtathletik. "Die ein oder andere Schwäche in der Leichtathletik werden wir über den Winter sicher ausmerzen können", ist Trnka überzeugt. Bei der Goldenen Rose wurde Rous Siebenter, war viertbester NÖ-Sportler und kam in der Schülercup-Gesamtwertung auf Platz zwei.

Ein Junge mit Potenzial

Eine Klasse für sich war U13-Starter Erik Görner - bei der Goldenen Rose mit 453,17 Punkte Platz drei geholt, beim NÖ-Cup triumphiert und in der Gesamtwertung mit vier Siegen ungeschlagen geblieben. "Erik wird nächstes Jahr als U15-Athlet weitermachen und eventuell schon den einen oder anderen Einsatz in der Kampfmannschaft bekommen", blickt Trnka bereits voraus.