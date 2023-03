Badener sind stärker als eine Eiche

Werbung

Am Samstag waren die Athleten der 2. BAC-Mannschaft in Wien gegen die Eiche Wien Ottakring im Einsatz. Trotz gesundheitlich angeschlagener Sportler konnte Baden mit 1.154,58 Punkten zu 1.083,37 Punkten einen 2:0-Sieg erkämpfen. Es war der dritte Sieg im dritten Antreten der Badener Heber, 1. und 2. Mannschaft zusammengenommen. Astrid Haider konnte trotz Verkühlung eine solide Leistung von 64 Kilo im Reißen und 78 Kilo im Stoßen erzielen. Der erst 15-jährige Erik Görner zeigte ebenfalls mit 53 Kilo im Reißen und seiner Bestleistung von 70 Kilo im Stoßen eine großartige Leistung. Manuel Jeckel konnte seine Bestleistungen vom letzten Wettkampf mit 85 Kilo im Reißen und 105 Kilo im Stoßen wiederholen. Friedrich Schieber zeigte starke 95 Kilo im Reißen und 115 Kilo im Stoßen. Obmann Roland Trnka bereitet sich gerade für die European Masters Championship in Waterford (Irland) vor und zeigte auch 108 Kilo im Reißen und 130 Kilo im Stoßen.