Badens Pleitenblech gegen AKH Vösendorf

Zum Abschluss der Herbst-Mannschaftsmeisterschaft bestritt die Stemmergemeinschaft Baden/Langenlebarn in der Nationalliga (zweithöchste Leistungsstufe) das Duell um Platz drei gegen AKH Vösendorf.

Das Aufeinandertreffen fand im Wiener Crossfit-Club Triller statt und entwickelte sich zu einem wahren Thriller. Am Ende setzten sich die Vösendorfer mit 5,02 Punkten Vorsprung durch. Baden unterlag mit einem Endergebnis von 1.411,82 zu 1.416,84 Punkten und musste sich mit dem vierten Rang in der Endtabelle begnügen. Ganz vorbei ist die Saison für Badens Gewichtheber allerdings noch nicht. Am 26. November steht die Medaillenjagd bei der NÖ-Landesmeisterschaft am Wettkampfplan.