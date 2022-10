Badens starke Frauen

Werbung

Bei der Damen-Staatsmeisterschaft in Buchkirchen (Oberösterreich) schickte der Badener AC drei Starterinnen ins Medaillenrennen – so viele wie nie zuvor in der 75-jährigen Geschichte des Zweigvereins.

Herausragend präsentierte sich die erst 16-jährige Lina Bauer. In der Kategorie bis 71 Kilogramm stemmte das Team-Kücken 70 Kilogramm im Reißen und legte 93 Kilo im Stoßen nach. Die Zweikampfleistung von 163 Kilogramm bedeuteten den überlegenen Sieg in der U17-Klasse, sowie den zweiten Platz in der Allgemeinen Klasse. Bauer schaffte bei der Ö-Meisterschaft auch das Limit für den Nationalkader der Klassen U17 und U18.

Die beiden weiteren BAC-Teilnehmerinnen freuten sich jeweils über Bronze. Stefanie Waldkircher hob in der Klasse bis 76 Kilogramm 70 Kilo im Reißen und 83 im Stoßen. Astrid Haider kam in der Klasse bis 81 Kilogramm auf 61 Kilo im Reißen und 75 im Stoßen.