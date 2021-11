Badens Stemmer von gebrochenen Zehnen nicht zu stoppen

Badens Stemmer beenden die Mannschaftsmeisterschaft mit einem Sieg. Nachdem die Kurstädter in der Gruppe A der Teamliga 1 Platz drei holten, ging es in der Kreuz-Begegnung gegen den HSV Langenlebarn um Gesamtrang fünf. Die Badener entschieden das knappe Duell mit 2:1 für sich. Nach dem Reißen lag der BAC noch mit 7,23 Sinclair-Punkten im Rückstand. Im Stoßen drehte Baden auf, verwandelte das Defizit in einem 8,37 Punkte-Vorsprung, holte also über 15 Zähler auf.

Bestleistung nach fünf Wochen Training

Bemerkenswert war die Leistung von Fritz Schieber, der sich beim ersten Reißversuch zwei Zehen brach, danach aber durchbiss und beim Reißen sogar eine persönliche Bestleistung aufstellte. Beim Stoßen kam er bis auf zwei Kilogramm an seine Bestmarke heran. Manuel Jeckel stieß 105 Kilogramm, so viel wie überhaupt noch nie. Zuvor hatte Jeckel gerade einmal fünf Wochen Training in den Beinen. Das nächste Highlight beim BAC ist die NÖ-Landesmeisterschaft am 20./21. November, dabei haben die Kurstädter Heimvorteil.