Das niederländische Alkmaar ist Austragungsort der Masters-EM. Dabei war auch Karin Bohusch (Obfrau von ASKÖ AK Traiskirchen) in der Altersklasse 60-64. Der Wettkampf bis 81 Kilogramm wurde zu einem wahren Krimi mit einer belgischen Athletin. An dessen Ende Bohusch siegte. Die Titelkämpfe in Alkmaar waren seit Ausbruch der Pandemie die ersten, die nicht virtuell ausgetragen wurden.