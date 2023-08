Bohusch wieder Weltmeisterin

Karin Bohusch, die Obfrau des ASKÖ AK Traiskirchen kürte sich in Krakau zum vierten Mal zur Weltmeisterin bei den Masters. Sie konnte damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. In einem sehr spannenden Duell setzte sich die Berndorferin gegen ihre Konkurrentinnen aus Deutschland und Großbritannien knapp aber verdient durch. Nach dem Reißen wurde aus dem Dreikampf ein Zweikampf zwischen der Titelverteidigerin und der britischen Athletin. Die Britin scheiterte aber bei ihrem letzten Versuch und so gewann Bohusch mit einem Vorsprung von einem Kilogramm die Goldmedaille.