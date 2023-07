Der jüngste Athlet der BAC-Gewichtheber Erik Görner wurde in Stockerau vom Land NÖ durch LH-Stellvertreter Udo Landbauer im Rahmen der Young Champions Ehrung für seinen österreichischen Meistertitel im Gewichtheben in der Kategorie U15 bis 61 kg geehrt. Görner wird Erik ab Herbst im Sportleistungszentrum St. Pölten lernen und trainieren. „Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns, einen jungen aufstrebenden Athleten im Team zu haben“, so der BAC.