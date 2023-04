Werbung

Bei der Bezirksmeisterschaft räumte ASKÖ AK Traiskirchen ab. Karin Bohusch gewann Gold in ihrer Klasse, so wie Bronze in der Allgemeinen Klasse. Bettina Pretterklieber holte Gold und Silber. Caroline Marounek siegte in der Allgemeinen Klasse. In ihrer Altersklasse wurde sie Zweite. Siege gab es auch für Pavol Orth und Bernhard Papes. Dagmar Mendes eroberte Silber.