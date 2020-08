Die nationale Masters-Meisterschaft fand in Feldkirchen/Graz statt. Es war der erste Wettkampf nach der coronabedingten Zwangspause. ASKÖ AK Traiskirchen war mit vier Aktiven und Coach Gerhard Hofbauer in die Steiermark gereist. Den Anfang machte Vereinsobfrau Karin Bohusch, die sich in der Altersklasse 60-64 die Goldmedaille bis 81 Kilogramm holte. Das Vereinsoberhaupt stemmte 45 Kilo im Reißen und 56 Kilo im Stoßen.

Auch Pretterklieber holt Gold

Einen Tag später stiegen Bettina Pretterklieber und Marion Diabl in der Altersklasse 40-45 in die Titelkämpfe ein. Pretterklieber schaffte eine Zweikampfleistung von 96 Kilo, das bedeutete Gold in der Klasse bis 64 Kilogramm. In der Gewichtsklasse bis 71 Kilo bekam es Diabl mit starker Konkurrenz zu tun, mit einer Zweikampfleistung von 107 Kilo freute sich Diabl dennoch über die Bronzemedaille. Zum Abschluss war noch Gerhard Kuluschic in der Altersklasse 35-39 im Einsatz. Er konnte mit 70 Kilo im Reißen und 95 Kilo im Stoßen den Bewerb bis 89 Kilo auf dem zweiten Platz beenden.

Bohusch Erste in Punktetabelle

Mit einer 205 Sinclair-Punkten war Bohusch übrigens auch die punktbeste Damen bei der Masters-Meisterschaft, außerdem holten die vier Traiskirchner auch den sechsten Platz in der Mannschaftswertung. Am 5. September steht der Ligastart in der Teamliga Wien/NÖ in Schwechat gegen SV Schwechat am Wettkampfkalender.