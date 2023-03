Traiskirchner Herzschlagfinale zum Auftakt

Werbung

Dem ASKÖ AK Traiskirchen gelang ein perfekter Start in die neue Meisterschaftssaison. Man gewann auswärts gegen den Vorjahresmeister den SV Schwechat knapp aber verdient mit 2:1. Letztendlich betrug der Unterschied 0,39 Punkte.

Orth trotz Verkühlung Matchwinner

„Matchwinner“ war Pavol Orth. Mit einer Verkühlung in diesen Wettkampf gestartet, legte er im Stoßen eine fehlerlose Serie hin und fixierte mit seinem letzten Stoßversuch den knappen Sieg. Fehlerlos in beiden Disziplinen und mit jeweils neuen persönlichen Bestmarken, blieben auch Dagmar Mendes und Karina Führinger. Beide gaben ihr Debüt in der Mannschaft. Bettina Pretterklieber scheiterte knapp an neuen Bestleistungen. Bei ihr ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich diese einstellen.

Solide Leistung von Papes und Marounek

Bernhard Papes blieb diesmal etwas unter seinen Möglichkeiten, zeigte aber dennoch eine solide Leistung. Außer Konkurrenz, startete auch Caroline Marounek. Nach einer kleinen Trainingspause, absolvierte auch sie zwei fehlerlose Serien und stellte ihre ansteigende Form unter Beweis. Wenn auch der eine oder andere Versuch nicht gelang, war es in Summe eine sehr starke Teamleistung der Traiskirchner Heber.