Vier Mal Gold für Traiskirchen

Bettina Pretterklieber, Dagmar Mendes und Bernhard Papes waren für den ASKÖ AK Traiskirchen bei den ASKÖ Bundesmeisterschaften in Schwechat am Start. Den Anfang bestritten die Damen und beide Athletinnen präsentierten sich am Ende der Frühjahrssaison, in großartiger Form. Mendes belegte in der Allgemeinen Klasse den 4. Rang und gewann in ihrer Altersklasse die Goldmedaille. Pretterklieber gewann mit einer neuen Zweikampfbestleistung sowohl in der Allgemeinen als auch in der AK3 die Goldmedaille. Bärenstark auch Papes. Er erzielte mit sechs gültigen Versuchen neue Bestleistungen in beiden Disziplinen und somit auch im Zweikampf. Gold in der AK1 war der Lohn dafür.