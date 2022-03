(L)auf zum Lindkogel

Nach zwei Corona-Verschiebungen in den Herbst ist der Lindkogeltrail am 27. März heuer wieder Beginn der Trailrun-Saison. „Wir sind, glaube ich, die allerersten in Niederösterreich und sicher unter den Ersten in ganz Österreich“, freut sich Organisator Jürgen Smrz. Wie im Vorjahr können die Läufer zwischen vier unterschiedlichen Distanzen wählen: Ultratrail (54,5 km/Start um 7.30 Uhr), Supertrail (34 km/8.30 Uhr), Fun Trail (10 km/10 Uhr), care:IT Advanced Trail (21,5 km/10.20 Uhr). Der Start-Ziel-Bereich befindet sich beim Bad Vöslauer Thermalbad. „Wir brauchen keine separaten Startblöcke mehr. Wir können durch den gemeinsamen Start wieder ein gemeinschaftliches Gefühl erzeugen“, sind die Corona-Bestimmungen nicht mehr so streng, wie 2021.

Die Anmeldung ist unter lindkogeltrail.at bereits möglich. Es gibt aber auch die Chance Startplätze zu gewinnen: Die NÖN verlost 2x2-Startplätze. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 13. März. Mit einer Mail an sport.baden@noen.at und dem Kennwort „Lindkogel“ seid ihr bei der Verlosung dabei.