Badener Trabenrennsaison: Auf in das Grande Finale

Mit einem unwiderstehlichen Finish fing Sama Pride noch Power Conway ab. Foto: Iris Gableck

Der vorletzte Renntag in dieser Badener Trabenrennsaison hatte es in sich und brachte in den beiden Hauptrennen Siege der Außenseiter. Beim Hochstaffl-Gedenkrennen holte sich der hierzulande wenig bekannte vierjährige Sama Pride Venus mit Mathias Schambeck den Sieg. Erst im Zielbogen startete das Duo die Aufholjagd und fing den mitfavorisierten Power Conway mit Champion Gerhard Mayr noch ab. Beim Sattelderby blieb den hochdekorierten Ronja Walter und Heck M Eck ebenfalls nur der zweite Platz. Den Sieg streifte Avatar Vet mit Martin Hinterholzer ein.

Nach dem Hochstaffl-Gedenkrennen drehten Mathias Schambeck und Sama Pride Venus noch die obligatorische Ehrenrunde vor den Zuschauern. Foto: Sabine Zottl

Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen aus dem Hause Venus gab es im Finale der Badener Amateurfahrermeisterschaft. Schlussendlich entschied My Kronos Venus das Duell der beiden Vorlaufsieger gegen Hulk Venus für sich.

Geballtes Programm zum Jahresabschluss

Am Sonntag (ab 15.30 Uhr) steigt nun der letzte Renntag. Das Programm bringt zum Abschluss zahlreiche Highlights. Sportlich sticht das vierte Rennen, der 30. Badener Zukunftspreis der Zweijährigen heraus. Sieben Starter laufen um 17.10 Uhr um die Dotation von 5.000 Euro. In Rennen Nummer acht geht es zum siebenten Mal um das Championat der Fünf- und Sechsjährige. Auch in diesem Rennen sind sieben Pferde dabei. Es geht um eine Dotation von 8.000 Euro. Etwas Besonderes bietet das erste Rennen am Finalrenntag. Da geht es nämlich „rechts rum“, also gegen die übliche Laufrichtung.

Das Motto des Renntages lautet „Künstler helfen Künstler“. Monika Ballwein, etwa bekannt als Vocal Coach aus Starmania, wird die Veranstaltung mit einer Gesangseinlage eröffnen. Im Rahmen des „Glücksrenntages“ gibt es auch wieder eine große Tombola. „Mit knapp 120 Preisen“, gibt BTV-Vizepräsident Gerhard Reichebener Auskunft. Der Hauptgewinn ist, wie schon in den letzten sechs Auflagen, ein Kia Rio des Autohauses Aigner & Hauke Berndorf. Der zweite Preis ist ein junges zweijähriges Rennpferd namens Friedrich Venus.