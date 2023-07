Straka holt nach sensationeller Aufholjagd zweiten Sieg auf PGA Tour

Der Donnerstag war total vermasselt. Eine 73er-Runde spuckte den ehemaligen GC Fontana-Golfer Sepp Straka beinahe am Ende des Teilnehmerfelds aus. Was in den drei Tagen danach in Sivis (Illinois) passierte, war aus der Sicht des 30-jährigen Österreichers ein wahrgewordener Traum. Straka brachte sich mit Runden von 63 und 65 Runden in Lauerstellung und vollendete mit einer formidablen Schlussrunde die Sensation. Straka schnappte sich den Turniersieg, seinen zweiten Triumph auf der US PGA-Tour nach „The Honda Classic“ im Februar 2022. In Sivis spielte Straka, der als 14. in den Finaltag gegangen war, auf der Schlussrunde neun Birdies und ein Eagle. Damit lebte vor dem letzten Loch sogar die Chance auf eine historische 59. In der Geschichte der PGA gab es erst 13 Runden unter der magischen 60er-Grenze. Ein Doppelboggey auf der 18 bedeutete am Ende eine 62er-Runde.

„Hätte mit jedem Spieler der Welt mithalten können“

Der Turniersieg geriet dennoch nicht in Gefahr. Straka hatte zwei Schläge Vorsprung auf seine ersten Verfolger Alex Smalley und Brendan Todd. Der verpassten 59 trauert der Österreicher nicht nach: „Die 59 war nicht in meinem Kopf, ich habe nur an den Turniersieg gedacht“, kommentiert Straka im Siegerinterview: „Das ist ziemlich verrückt. Ich bin begeistert, als Sieger hier zu stehen.“ Für seinen Sieg streift der Ex-Oberwaltersdorfer einen Scheck über 1,332 Millionen Dollar ein. In der Weltrangliste verbessert sich um zehn Positionen auf Platz 27. Die Chancen, dass Straka im Herbst für das europäische Rydercup-Team nominiert wird, sind weiter gestiegen. „Die letzten drei Tage hätte ich mit jedem Spieler der Welt mithalten können, aber früher hätte ich mir nicht gedacht, überhaupt auf der PGA-Tour spielen zu können. Das alles ist einfach ein großer Traum, der wahr geworden ist.“