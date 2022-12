Werbung

Der Oberwaltersdorfer Golfer Sepp Straka wurde von Tiger Woods zur exklusiven World Hero Challenge auf die Bahamas eingeladen. Im 20-köpfigen Startefeld schlugen 17 Spieler aus den Top 25 der Weltrangliste ab. Straka führte nach dem ersten Tag mit einer 69er-Runde das Feld an. Am Ende beendete der Österreicher das Turnier an der zehnten Stelle. Der Sieg ging an den Norweger Viktor Hovland. In der Weltrangliste ist Straka 27.