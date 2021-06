"Eigentlich war es eine furchtbare Partie", rekapituliert Hoppers-Obmann Peter Feichtinger nach einer knapp vierstündigen Schlacht gegen die Vienna Wanderers. Eine Schlacht, die die Hoppers schlussendlich aber siegreich bestritten. Danach hatte es zunächst nicht unbedingt ausgesehen.

Die Traiskirchner schonten nach den beiden Niederlagen gegen die Metrostars am Sonntag ihren Einser-Pitcher Tobias Kiefer. Die Werfer Alexander Schiller und Markus Trimmel fanden in den ersten drei Innings gegen die Wanderers-Offense kein Konzept. 9:2 führten die Gäste zwischenzeitlich. Ausgerechnet Michael Koller, der in der bisherigen Saison vergebens nach seiner Form suchte, war es, der am Wurfhügel die Wende einleitete.

Kontrolle beim Wurf und in der Offensive

Die Offensive tat ihr übriges dazu. Insgesamt fünf Bälle sausten über den Zaun des Traiskirchner Hoppersfield. Oliver Pernet machte den Sack als Pitcher dann endgültig zu. "Ein Arbeitssieg", atmet Feichtinger durch, der zur Anfangsphase meint: "Ich kann mich nicht erinnern, wann wir beim Pitching das letzte Mal so ausgelassen haben." Am Ende gilt die Sportlerweisheit "ein Sieg ist ein Sieg", außerdem herrscht die Erkenntnis: "So wie die Metrostars bei uns im Kopf sind, dürften wir es bei den Wanderers sein." Aus Traiskirchner Sicht bleibt zu hoffen, dass das so bleibt. Am Freitag und Samstag (jeweils 18 Uhr) stehen auf der Wiener Spenadlwiese nämlich zwei Auswärtsmatches gegen die Wiener an.