Bereits zum dritten Mal war Noemi Luyer im Trikot des Nationalteams im Einsatz. Diesmal bei der U20-EM in Schweden, wo die Union-Pottenstein-Athletin im Speerwurf antrat.

Mit starken 47,56 Metern Wurfweite in der Qualifikation startete Luyer gleich ideal in den Bewerb. Diese konnte Luyer in weiterer Folge aber nicht mehr steigern – am Ende bedeutete dies Rang 22. Obwohl die junge Athletin die drittbeste Weite ihrer Saison ablieferte, war das Finale außer Reichweite – dafür wären 51 Meter nötig gewesen. Luyer resümierte: „Ich war mit meinen Würfen nicht ganz zufrieden, aber dafür war die Weite ganz okay. Die Konkurrenz war heute richtig stark. 51 Meter waren für das Finale der besten zwölf erforderlich. Dieselbe Weite hätte bei der U23-EM zuletzt für das Finale gereicht hätte.“

Das Finale (ohne österreichische Beteiligung) entschied Carolina Visca (Italien) mit starken 56,48 Metern vor ihrer deutschen Konkurrentin Julia Ulbricht mit 54,98 Meter und der Estin Gedlay Tugi (54,52 Meter) für sich.