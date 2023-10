Achterbahn gegen Leader: Bad Vöslau Jags verlieren gegen BT Füchse

Vor einer beeindruckende Zuschauerkulisse in der Thermenhalle begannen die Gäste bärenstark und stellten so rasch einen Vier-Tore-Vorsprung her. Die Jags kämpften sich jedoch trotz einiger Fehler beherzt wieder heran, nutzten dabei die erste Zwei-Minuten-Strafe der Steirer gut aus und stellt in Minute 13 auf 7:7. Das Spiel blieb in weiterer Folge ausgeglichen mit wechselnden Führungen. Zwei Minuten vor Ende der ersten Hälfte dann eine kurze Schwächephase der Hausherrn und prompt nutzten die Füchse das eiskalt aus und stellten wieder auf eine deutliche 17:14-Führung zur Pause.

Extreme Hektik herrschte zu Beginn der zweite Hälfte mit mehreren Zwei-Minuten-Strafen, vor allem aufseiten der Jags. Nach 37 Minuten führten die Gäste somit mit fünf Toren. Bad Vöslau bäumte sich nochmals auf. Die Jags erzielten vier Tore hintereinander und kämpften sich so wieder bis auf ein Tor an den Tabellenführer heran. Das Spiel wippte weiter hin und her.

Die Füchse zeigten ihre Klasse und stellten in Minute 48 wieder einen Fünf-Tore-Vorsprung her. Teils rassige Szenen auf beiden Seiten und fünf Minuten vor Ende waren die Füchse plötzlich nur noch zwei Tore voran, wobei vor allem Bad Vöslaus Raphael Muck immer wieder erfolgreich scorte. Doch wann immer notwendig, legten sie Steirer neuerlich zu und bestraften jeden Fehler der Jags. Und so stand am Ende dann doch eine klarer 34:28-Sieg der BT Füchse zu Buche.

Stimmen zum Spiel

Bad Vöslaus Marian Teubert: „Wir haben definitiv zu viele Fehler gemacht und Chancen ausgelassen, die die Steirer leider sehr gut ausgenutzt haben.“

Fuchs Thomas Kuhn: „In Hälfte 1 haben die Vöslauer gezeigt, dass sie kein leichter Gegner sind. In Hälfte 2 haben wir dann aber das Spiel an uns gerissen, die Sachen besser umgesetzt und letztlich einen schönen Sieg gefeiert.“