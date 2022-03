Als Schlusslicht in die Schlussphase

Werbung

Das Daumendrücken war vergebens. Ferlach fegte die HSG Graz, die Steirer sind ja fix im Viertelfinale, vom Parkett (34:28). Damit rutscht Bad Vöslau erstmals seit dem Aufstieg an das Tabellenende. „Auf die anderen zu schauen, kostet zu viel Energie“, nahm es Spielmacher Philip Schuster das Ergebnis gefasst zur Kenntnis: „Wir haben es in der eigenen Hand.“

Bad Vöslau ist seit 200 Tagen ohne Ligasieg

Das bleibt auch so, wenn die Jags im heutigen Nachtragsspiel, just gegen Graz, verlieren sollten. Ein Sieg wäre in der Rechnung gegen den Abstieg schon einkalkuliert. Immerhin datiert der bisher einzige Ligasieg von Anfang September. Das ist mittlerweile sechseinhalb Monate her. Exakt 200 Tage sind seit diesem Auftaktsieg gegen Ferlach vergangen. Irgendwann müssen die Jags wieder zu siegen beginnen, sonst geht sich der Klassenerhalt bald nicht mehr aus. Warum nicht gegen Graz? Der HSG luchste Bad Vöslau auswärts zumindest ein Unentschieden ab. Ferlach bewies, dass auch mehr geht.

Abseits des Abstiegskampfs gab es die nächste Personalentscheidung: Nach dem Sensationstransfer von Fabian Posch bleibt mit Linkshänder Raphael Muck ein Leistungsträger auch in der kommenden Saison im Jags-Trikot.