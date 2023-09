Bad Vöslau Jags: Angefressen nach der verpassten Sensation

Sebastian Feichtinger schnalzte mit dem Arm nach vorne. Rumms! Das Netzt bauschte sich. 31:32! Beim UHK brachen alle Dämme. Funktionärs-Schwergewicht Faxe Lint hüpfte am Parkett auf und ab. Feichtinger riss den Mund weit auf. Schnurstracks bildete sich um den Matchwinner eine riesige Jubeltraube in Gelb.

Krems feierte wie der frischgebackene Meister. Dabei war es erst die erste Runde. Eine erste Runde, die für Bad Vöslau eine brutale Niederlage brachte. Die Thermalstädter kämpften gegen den großen Favoriten heroisch, waren aber fast immer mit einem bis drei Toren zurück. Als es dann 27:31 stand, schien das NÖ-Derby entschieden. Doch plötzlich war Heimkehrer Thomas Bauer — der insgesamt nur 14 Prozent Abwehrquote verzeichnete — zur Stelle. 35 Sekunden versenkte ausgerechnet Romas Kirevilavicius zum 31:31-Ausgleich. Der ehemalige Teamspieler wechselte ja erst im Sommer von der Wachau in den Süden.

Fünf Sekunden vor Schluss war die Lücke da. Feichtinger zog ab. Der Rest ist bekannt. Es bleibt eine Frage: Was überwiegt? Die Freude über den starken Auftritt? Oder der Frust über das bittere Ende? „Es regiert die Enttäuschung“, sagt Sportchef Thomas Schartel: „Ich habe es vorher nicht ausgesprochen, aber die Hoffnung war da, dass wir etwas mitnehmen.“

Tatsächlich knisterte es in der Thermenhalle. Die meisten der rund 500 Zuschauer hofften bis zum Schluss auf die Sensation, die es am Ende eben nicht gab. „Es sind nachher auch alle Spieler extrem enttäuscht in der Kabine gesessen. Es waren alle angefressen“, für Schartel ein gutes Zeichen: „Die Grundzufriedenheit, die noch vor zwei Jahren nach so einer guten Partie da gewesen wäre, gibt es nicht mehr.“ Ein Zeichen der Entwicklung.

Die braucht es auch, um in der heuer wohl extrem ausgeglichenen Meisterliga zu bestehen. Am Samstag (19 Uhr) wartet bei Vorjahresfinalist eines der schwersten Spiele des ganzen Grunddurchgangs. In der Stahlstadt treffen die Vöslauer auf einen alten Bekannten: Mislav Grgic. Der Bosnier trainierte im Sommer in der Thermalstadt mit. Bei einem möglichen Transfer funkte eben Linz dazwischen. Seine Klasse bewies der 25-Jährige schon im ersten Spiel gegen Aufsteiger Hollabrunn (29:27), in dem Grgic neun Tore machte.