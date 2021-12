Bad Vöslau erkämpft Remis bei Ferlach

Die zwei Sorgenkinder der höchsten heimischen Handball-Liga trafen in Ferlach aufeinander. Zwei Punkte Vorsprung brachte Bad Vöslau zum direkten Aufeinandertreffen mit. Dem Sieg im ersten Saisonduell sei dank. Die Hausherren erwischten den besseren Start und setzten sich im Laufe der ersten Halbzeit kontinuierlich ab. Die Deckung der Thermalstädter agierte im ersten Durchgang viel zu löchrig. Als die Ferlacher auf 18:13 davonzogen, drohte Bad Vöslau den Anschluss zu verlieren. Durch zwei Treffer von Julian Riedner und Sandro Jankovic verkürzten die Bad Vöslauer bis zur Pause aber noch auf -3.

Ein Auf und Ab nach der Pause

Bad Vöslau erwischte im zweiten Durchgang dann den besseren Start. Binnen fünfeinhalb Minuten glückte der Ausgleich (19:19). Spätestens ab diesem Zeitpunkt war das Kellerduell eine reine Nervenschlacht. Emil Scheicher brachte die Gäste in Minute 40 das allererste Mal in Führung (21:20). Ferlach fand danach wieder in die Spur, legte bis zum 26:25 immer vor. Raphael Muck drehte mit zwei Treffern en suite den Spielstand. Jure Kocbek gelang das 27:27 und Florian Striessnig rettete Ferlach mit einer Parade vier Sekunden vor dem Ende das X. Eine Punkteteilung, die keinen wirklich nach vorne bringt, für beide Seiten aber Schadensbegrenzung bedeutet.