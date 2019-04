In einer ausverkauften Thermenhalle schlug Bad Vöslau Atzgersdorf mit 31:26. Damit steht der Verbleib in der spusu Challenge vor dem letzen Spieltag fest. „Das war ein richtiges Handballfest. Die Erleichterung ist jetzt natürlich groß“, war Obmann Peter Gauss froh, dass der Klassenerhalt fixiert ist.

Nun kann es in die Detailplanung für die nächste Saison gehen. „Als Vorletzter hätten wir Qualifikationsspiele gehabt, das hätte sich dann bis Ende Mai gezogen“, erklärt Gauss.

Aus eigenen Wurzeln in die spusu Liga wachsen

2019/20 will Bad Vöslau nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Die Liga ist ausgeglichen. Im Vorjahr waren wir als Überraschungsteam im Aufstiegs-Finale. Heuer haben wir unser eigentliches Ziel Oberes Play-off verfehlt“, weiß Gauss, dass ein, zwei Spiele Ausschlag für eine ganze Saison geben.

Großen Kaderumbruch soll es trotz der durchwachsenen Saison keinen geben. Der Verein will den eigenen Nachwuchs nach und nach für höhere Aufgaben aufbauen. „Wir wollen aus den eigenen Wurzeln heraus für das Ziel spusu Liga wachsen“, will Gauss in ein paar Jahren in die höchste Spielklasse.