Bad Vöslau gegen Schwaz chancenlos

Die Bad Vöslau Jags konnten nach dem Auftaktsieg im unteren Play-off nicht nachlegen, mussten sich Schwaz auswärts mit 24:30 geschlagen geben. Die Tiroler schieben sich mit dem Erfolg im direkten Duell an den Thermalstädtern vorbei, halten ebenso wie die Jags nun bei acht Zähler. Der Erste HSG Holding Graz hat zehn Punkten.

In der ersten Viertelstunde deutete allerdings noch wenig auf den letztlich souveränen Erfolg für Schwaz hin. Die Gäste aus Bad Vöslau, gegen die die Tiroler vor einem Monat im Grunddurchgang auswärts mit 28:33 verloren hatten, waren der erwartet bissige Gegner. Die Adler führten in der Anfangsphase zwar mit 3:1 und 4:2, Vöslau glich aber nach zwölf Minuten zum 4:4 aus. Auf das 5:4 durch Tobias Grothues antworteten die Niederösterreicher – nach zwei Zeitstrafen gegen die Tiroler – mit einem Siebenmeter-Treffer des früheren Schwaz-Spielers Fabian Posch zum 5:5. Nach dem 6:6 konnten sich die Hausherren jedoch erstmals Luft verschaffen, vor allem da die Abwehr nur mehr wenig zuließ.

Schwaz dominiert zweite Hälfte

In Minute 23 machte Emanuel Petrusic das 10:6. Vöslau kam auf 10:12 heran, aber ein Doppelpack von Philipp Igbinoba sorgte für den 14:10-Pausenstand. Nach dem Wechsel hatten die Adler das Match dann vollends unter Kontrolle, die Abwehr und die starken Torhüter Aliaksei Kishou und Tobias Alber im Verbund unterbanden die Vöslauer Offensivbemühungen. Filip Peric traf nach 46 Minuten zum 23:16 – und die Tiroler Deckung ließ nicht nach. So enteilte Schwaz sogar auf neun Treffer Vorsprung (29:20). Erst in den finalen Minuten konnten die Jags das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten.

Stimmen zum Spiel

Klaus Hagleitner, Trainer Schwaz: „Das war heute die richtige Reaktion auf die Pleite bei Bärnbach/Köflach, am Montag haben wir alle Tugenden vermissen lassen. Im Gegensatz zu diesem Spiel hat die Abwehr heute sehr gut gearbeitet, die Rückkehr von Michael Miskovez hat uns natürlich auch gutgetan. In der ersten Viertelstunde blieb Vöslau noch im Spiel, weil wir zu viele technische Fehler gemacht haben. Wir haben teilweise doch nervös gewirkt, da wir uns selbst durch das erste Spiel in eine Drucksituation gebracht haben. Denn auch wenn es um nichts mehr geht, so wie am Montag darf man sich nicht präsentieren. Wir wurden aber mit Fortdauer der Partie sicherer und konnten uns dann bis zur Pause einen Vorsprung erarbeiten. In der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel vor allem dank der hervorragenden Deckungsarbeit jederzeit im Griff. Jetzt wollen wir am Mittwoch in Graz nachlegen, beim Sieg im Grunddurchgang haben wir dort eine unserer besten Saisonleistungen abgeliefert.“

Spyros Balomenos, Trainer Vöslau: „Heute hat es uns an der nötigen Einstellung gefehlt, das war ein merkwürdiger Auftritt nach diesem tollen Spiel in Graz. Wir haben nicht mit dem notwendigen Einsatz gespielt, das war einfach zu wenig von uns, das müssen wir aufarbeiten. Die erste Viertelstunde war noch ok, aber wir haben dann so viele Chancen von sechs, sieben Metern liegengelassen. Und es kam in der zweiten Hälfte zu wenig von uns, so als hätte uns die Motivation gefehlt. Wir müssen das analysieren, im nächsten Match braucht es eine gute Antwort von uns.“