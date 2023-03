Bad Vöslau Jags düpieren Ferlach

Werbung

Unter der Woche war der Rückzug von Westwien das beherrschende Thema in der nationalen Handball-Szene. Das könnte auch dazu führen, dass es heuer erneut keinen Absteiger aus der HLA-Meisterliga gibt. Aber: Die Bad Vöslau Jags wollen den Klassenerhalt auch sportlich schaffen. Dafür war der Auswärtserfolg in Ferlach der nächste wichtige Schritt. Ferlach, aktuell Tabellenfünfter, hatte in der Anfangsphase zu wenig Tempo im Angriffsspiel und gegen die agilen Vöslauer auch in der Deckung keine Mittel. Die Thermalstädter zogen auf 6:3 davon. Die Hausherren, eines der heimstärksten Teams der Liga, kämpften sich nach einer Auszeit mühevoll heran. Bei 12:12 war der Ausgleich hergestellt.

Bad Vöslau startet entfesselt in Hälfte zwei

Bis zur Pause verlief die Partie ausgeglichen. Die Jags gingen mit einem knappen 15:14 in die Pause. Die ersten Minuten von Durchgang zwei gehörten dann ganz klar den Thermalstädtern. Die Jaguare setzten sich entscheidend ab. Nach 45 Minuten führten Fabian Schartel - mit sieben Toren Topscorer - und Co mit +7. Ferlach robbte sich in der Schlussphase zwar noch einmal heran, mehr als Ergebniskosmetik war aber nicht mehr möglich. 28:25 aus Sicht der Gäste hieß es am Ende. Damit beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Bärnbach (vor der Punkteteilung in zwei Wochen) fünf Zähler.

Stimmen zum Spiel

Ferlach-Trainer Risto Arnaudovski: "Das war heute ein kollektives Versagen. Vom Aufbau kam so gut wie nichts und die Wurfquote unserer Flügel war unterirdisch."

Fabian Posch, Bad Vöslau Jags: "Ich glaube wir haben heute verdient gewonnen. Bence Gödor und die Deckung waren überragend."