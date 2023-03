Bad Vöslau Jags: Erlösung zu Ostern?

Werbung

In dreieinhalb Wochen kommt der Osterhase. Und er soll den Bad Vöslau Jags noch den ein oder anderen Punkt ins Körbchen legen. „Zwei bis drei wollen wir im Grunddurchgang noch holen“, stellt Sportchef Thomas Schartel klar. Am besten schon am Samstag (19 Uhr) mit einer Überraschung in Linz. Beim stärksten Heimteam der Liga, Ferlach, hängen die Trauben ungleich höher. Daheim gegen Schwaz sind Punkte dann fest eingeplant, ehe es in Hard einer außergewöhnlichen Leistung bedarf. „Bärnbach hat auch noch das ein oder andere Spiel, in dem sie realistische Chancen haben zu punkten. Wir wollen mit einem Polster in die Abstiegsrunde starten.“ Derzeit wären es aufgrund der Punkteteilung nur zwei Zähler, die Vöslau von einem Abstiegsplatz trennen.