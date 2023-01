Bad Vöslau Jags geben Sieg aus der Hand

Werbung

Der Tabellenletzte gegen kriselnde Füchse: Das Spiel begann erwartungsgemäß mit einem harten Fight um jeden Millimeter. Es hagelte Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten. Die Jags standen gut in der Deckung, angeführt von einem starken Bence Gödör im Tor, und zwangen die Füchse immer wieder zu Fehlern.

So gelangen um Minute neun Fabian Posch zwei Empty-Net-Goales hintereinander zum 5:3 für die Hausherrn. Während die Jags über die Flügel oftmals erfolgreich abschlossen, waren es bei den Gästen vor allem die Rückraumreihen die zu Torerfolgen kamen.

Zwischenzeitlich führten die Bad Vöslauer mit fünf Treffern. Bitter: Im Ballbesitz verjuxten die Hausherren in den letzten Sekunden den Ball, kassierten via Weitwurf noch das 15:12. So ging es in die Pause.

Füchse übernehmen das Kommando

In Hälfte zwei gab es ein ähnliches Bild. Die Heimischen nutzten dann zwischen Minute 35 und 37 eine doppelte Überzahl nicht und das Spiel begann zu kippen. Der Angriff der Jags funktionierte nicht mehr wie in Hälfte eins, während jener der Gäste in Schwung kam. In Minute 38 folgte erstmals der Ausgleich zum 19:19.

Die Vöslauer besannen sich nochmals ihrer Tugenden legten einen Drei-Tore-Lauf hin und zogen wieder zum 22:19 weg. Doch die Steirer blieben konzentriert und scorten immer wieder über ihre Aufbaureihen, insbesondere über Anze Ratajec. In Minute 48 gingen die Steirer erstmals in Führung (23:22). Die BT Füchse ließen sich auch nicht durch eine Rote Karte gegen Christoph Neuhold aus ihrem Konzept bringen.

Letztlich spielten die Steirer ihre ganze Routine aus und siegten mit 28:26. In letzter Sekunde traf Bad Vöslaus Richard Wöss Füchse-Tormann Urh Brana unglücklich aus kürzester Distanz wuchtig im Gesicht. Der Schlussmann überstand die Schrecksekunde mit einem "Brummschädel". Und der war angesichts des wichtigen Auswärtssieg auch schnell vergessen.

Stimme zum Spiel

Jags-Kapitän Fabian Schartel: „Wir haben ein Problem mit unserem Mindset. Wir liegen lange Zeit vorne, spielen ordentlich und plötzlich wenn wir in Rückstand geraten, verlieren wir unnötigerweise den Faden, spielen nicht mehr unser Spiel. Einfach komplett ärgerlich, das gilt es für die nächsten Spiele dringend aufzuarbeiten.“