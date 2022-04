Bad Vöslau Jags gegen Westwien chancenlos

Werbung

Das Spiel begann seitens der Jags zaghaft und verkrampft. Zugleich vergaben die Gastgeber von der Siebenmeterlinie und leisteten sich auch einfache technische Fehler, die den Wienern mit schnellen Gegenstößen zu einfachen Angriffsaktionen verhalfen. Gestützt auf beidseitig starken Tormannleistungen fielen dennoch lange Zeit kaum Tore und so stand es nach zwölf Spielminuten 4:4. Sukzessive übernahmen jedoch die Gäste das Kommando und spielten ihre Chancen gut heraus. Während die Hausherrn kaum Chancen kreierten bzw. diese vergaben, spielten die Westwiener einen Vier-Tore-Vorsprung heraus, den sie bis zu Pause sicher verwalteten. Zwischenstand 11:15 aus Sicht der Jags.

Westwien bleibt cool

Auch in Hälfte zwei mussten die Hausherrn weiterhin hart für einen Torerfolg arbeiten und vergaben neuerlich Siebenmeter, während die Gäste relativ rasch zum Abschluss kamen. Nach 38 Minuten bauten die Westwiener ihren Vorsprung auf sechs Tore aus. Die Vöslauer versuchten nun mit dem siebenten Feldspieler zu agieren. Letztlich blieb aber auch dieser Versuch erfolglos und die Wiener agierten weiterhin abgeklärt und fokussiert. Auch ein Tormannwechsel auf Seiten der Gastgeber ändert nichts am Spielverlauf, im Gegenteil scorten die Gäste weiter nach Belieben. Die Jags konnten in keiner Phase mehr zulegen und so gewann Westwien hochverdient und souverän 35:19.

Stimme zum Spiel

Spielmacher Philip Schuster: „Eine leider schwache Leistung von uns, sowohl vorne als auch hinten.“