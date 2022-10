Bad Vöslau Jags mit Punkt im Kellerduell

Werbung

Gemeinsam mit Schwaz Handball Tirol standen die Bärnbach/Köflach und Bad Vöslau nach vier Spieltagen im Grunddurchgang der ZTE HLA Meisterliga mit null Punkten am Tabellenende. Das direkte Duell der Weststeirer mit den Thermalstädtern endete Freitagabend 25:25 womit beide Teams erstmals in dieser Saison anschreiben konnten. Gemessen an den ersten 20 Minuten, ließ Bärnbach/Köflach keine Zweifel daran aufkommen, wer in diesem Duell die zwei Punkte mitnimmt.

10:3 führten die Weststeirer in der 19. Minute, doch technische Fehler und Bence Godor im Tor der Jags brachten die Gäste zurück ins Spiel. Bis zur Pause verkürzten die Thermalstädter auf 10:12. Nochmals erhöhten die Hausherren ihren Vorsprung nach der Pause auf fünf Tore, verspielten diesen allerdings binnen fünf Minuten. Mit einem 4:0-Lauf zwischen der 48. und 52 Minute verkürzten die Gäste auf 22:23.

Milos Djurdjevic stellte für die Hausherren vier Minuten vor Spielende mit seinem zehnten Treffer auf 25:23, Fabian Schartel und Raphael Muck sorgten schließlich mit Mithilfe von Godor für den 25:25-Endstand. Statt zwei Punkte für die Weststeirer, die kein einziges Mal in Rückstand gerieten, heißt es Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel

Moritz Doblhoff-Dier, Vöslau Jags: „Wir hatten heute ziemliche Start-Schwierigkeiten, viele technische Fehler und können uns glücklich schätzen, dass wir uns mit einem Punkt belohnen. Wir sind das ganze Spiel hinterhergelaufen, somit sollten wir jetzt zufrieden sein. Auswärts in Bärnbach kann das schon schwierig sein mit den Fans. Aber ich bin guter Dinge für das Rückspiel.“

Paul Langmann, Bärnbach/Köflach: „Wir sind sehr gut gestartet, sind super ins Spiel gekommen, habe es aber leider nicht über die volle Distanz gebracht und unsere Angriffsfehler haben uns im Endeffekt das Spiel gekostet.“