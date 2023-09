Bad Vöslau Jags mit zweiter Niederlage beim Ländle-Doppel

Hard - Bad Vöslau 35:28. Die Jags erlebten bei Titelaspirant Hard vor der Pause eine Halbzeit zum Vergessen. In der Defensive brachten die Gäste kaum Stopps zusammen, vorne schlichen sich immer wieder Fehler ein bzw. erwischte Hard-Goalie Constantin Möstl einen guten Tag. Die Vorarlberger setzten sich kontinuierlich ab. In Minute 28 waren es bereits zehn Tore Vorsprung. In Durchgang zwei ging Hard einerseits etwas vom Gas, auf der anderen Seite steigerte sich Bad Vöslau vor allem Offensiv. Immer wieder kamen die Bad Vöslauer auf -5 heran. Trotz 17 Toren in Hälfte zwei stand am Ende eine glatte 28:35-Pleite, die vierte Niederlage im vierten Spiel. Vor der zweiwöchigen Ligapause geht es am Samstag (17.15 Uhr) daheim gegen die Fivers.

Stimmen zum Spiel

Constantin Möstl, HC Hard: „Die erste Halbzeit ist für uns ganz gut gelaufen, was auch der Pausenstand von 20:11 deutlich zeigt. Der Beginn der zweiten Spielhälfte war dann etwas schwierig, wir haben leider nicht so gut reingefunden. Aber nachdem wir uns einen guten Vorsprung herausgearbeitet hatten, war es dann relativ einfach, den auch erfolgreich zu verwalten und ohne Stress über die Zeit zu spielen.“



Fabian Posch, Bad Vöslau Jags:„Wir starten ganz schlecht in die Partie, lassen viele Würfe liegen. Constantin Möstl hält recht gut und das macht uns Probleme. Wir sind einfach nicht gut im Spiel und das maximiert unsere schlechte Phase. Es passieren uns unglaublich viele Fehler, wir verlieren Bälle im Angriff und kassieren im Konter die Tore und haben überhaupt keinen Zugriff mehr, dann bricht das auseinander. Wir haben gewusst, in der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zu verlieren. Wir starten auch besser ins Spiel, haben einen guten Lauf, fallen dann allerdings wieder komplett ins alte Muster. Im Endeffekt kommt dann so ein Ergebnis heraus.