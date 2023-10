Bad Vöslau Jags retten in der Schlusssekunde einen Punkt gegen Schwaz

Vor der Saison rechnete alles mit einem direkten Duell um den Einzug in die Top-Acht. Doch vor Spielbeginn waren die Rollen andere. Bad Vöslau stand mit einem Punkt am Tabellenende, während Schwaz noch ungeschlagen war, um die vordersten Plätze mitspielt. In der Wiener Neustädter Anemonenseehalle, die Thermenhalle war durch eine Messe belegt, entwickelte sich trotzdem ein Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Die Tiroler erwischten zwar den leicht besseren Start (3:1). Mit Fortdauer der ersten Hälfte bestimmten allerdings die Thermalstädter, die zeitweise mit drei Treffern führten, das Spielgeschehen. Mit einem 18:16-Vorsprung gingen die Jags in die Pause. In Hälfte zwei agierten beide Offensiven nicht mehr so treffsicher. Schwaz schaffte sofort den Auasgleich. Danach legten die Bad Vöslauer immer vor. Schwaz glich postwendend aus.

Bis Minute 49 als Fabian Schartel die Jags mit dem 26:24 wieder mit zwei Treffern in Führung brachte. Es folgte ein Zwischenspurt der Gäste, die mit einem 4:0-Lauf das Spiel drehten und plötzlich mit 29:27 führten. Mateo Dika verkürzte drei Minuten vor Schluss auf 28:29. Erst mit Auslaufen der Uhr bekam Bad Vöslau noch einen Siebenmeter, den Philip Schuster zum Ausgleich in letzter Sekunde verwandelte.

Stimmen zum Spiel

Richy Wöss, roomz Jags Vöslau: „Wir waren nahezu dauernd in Führung, haben in Hälfte zwei leider zu viele Fehler gemacht. Gegen Ende war das Unentschieden dann etwas glücklich, aber absolut verdient.“

Sebastian Spendier, Sparkasse Schwaz Handball Tirol: „Es war nicht unser bestes Spiel, am Ende haben wir uns herangekämpft und gingen in Führung und haben letztlich ein unglückliches Unentschieden kassiert“